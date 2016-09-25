12:59 25 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Бекеле выиграл Берлинский марафон, уступив шесть секунд времени мирового рекорда

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Трехкратный олимпийский чемпион Кенениса Бекеле стал победителем престижного Берлинского марафона. Причем эфиопскому атлету не хватило всего шести секунд до повторения мирового рекорда, который был установлен также в Берлине в 2014 году кенийцем Деннисом Киметто. Бекеле преодолел дистанцию за два часа три минуты и три секунды. На десять секунд он опередил кенийца Уилсона Кипсанга, вырвавшись вперед за два километра до финиша.

Отметим, что Бекеле не был включен в сборную Эфиопии на Олимпиаде-2016, чем выражал недовольство.

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