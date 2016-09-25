Бекеле выиграл Берлинский марафон, уступив шесть секунд времени мирового рекорда

Трехкратный олимпийский чемпион Кенениса Бекеле стал победителем престижного Берлинского марафона. Причем эфиопскому атлету не хватило всего шести секунд до повторения мирового рекорда, который был установлен также в Берлине в 2014 году кенийцем Деннисом Киметто. Бекеле преодолел дистанцию за два часа три минуты и три секунды. На десять секунд он опередил кенийца Уилсона Кипсанга, вырвавшись вперед за два километра до финиша.

Отметим, что Бекеле не был включен в сборную Эфиопии на Олимпиаде-2016, чем выражал недовольство.