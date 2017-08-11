Бегунья Дебора Джон, получившая травму на чемпионате мира, повредила бедро и разбила лицо

Бегунья Дебора Джон из Тринидада и Тобаго, получившая травму во время квалификационного забега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, повредила бедро и разбила лицо. Ее здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что Джон неудачно упала на одном из препятствий, после чего ей оказывали первую помощь прямо на дорожке и унесли на носилках с жесткой фиксацией.

– Она чувствует себя удовлетворительно, но у нее повреждена задняя поверхность бедра и разбито лицо, – приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ИААФ Анны Льньяни. – Состояние здоровья опасений не вызывает.

Бегунья из Тринидада и Тобаго получила тяжелую травму на чемпионате мира. Фото