Баршим победил на этапе "Бриллиантовой лиги" с учшим результатом сезона в мире

Чемпион мира 2017 года катарец Мутаз Эсса Баршим победил в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме. Он показал лучший результат сезона в мире – 2,40 м. На чемпионате мира он эту высоту взять не смог.

Второе место занял сириец Маджд Газаль (2,31), третье – британец Том Гейл (2,24).

Бирмингем (Великобритания)

"Бриллиантовая лига"

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Баршим (Катар) – 2,40

2. Газаль (Сирия) – 2,31

3. Гейл (Великобритания) – 2,24

200 м

1. Гулиев (Турция) – 20,17

2. Уэбб (США) – 20,26

3. Браун (Канада) – 20,30

Женщины

Прыжки с шестом

1. Стефаниди (Греция) – 4,75

2. Брэдшоу (Великобритания) – 4,61

3. Мейер (Швеция) – 4,61