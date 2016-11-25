Балахничев назвал публикацию ARD желанием подогреть публику перед докладом Макларена

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев объяснил публикацию ARD о шести российских легкоатлетах, подозреваемых в даче взятки руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), желанием подогреть интерес публики к финальной части доклада Ричарда Макларена.

Ранее сообщалось, что Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин, Лилия Шобухова, Сергей Кирдяпкин и Юлия Зарипова подозреваются в даче взятки руководству ИААФ с целью сокрытия положительных допинг-проб.

- Они делают шоу из предстоящего доклада Макларена, который опубликуют 9 декабря, - приводит ТАСС слова Балахничева. - По всей видимости, люди, которые готовят доклад, не ждут, что он будет встречен с поклоном и благодарностью, а значит, готовят общественное мнение. Поэтому публикация ARD - подготовка к очередному шоу, рассчитанная на то, чтобы поддержать интерес к докладу и разжечь очередной допинговый скандал.

Балахничев отметил, что ARD намеренно поднял тему, которая широко обсуждалась в прессе.

- Разве нам не было известно, что они дисквалифицированы? Подняли тухлую тему, которая уже широко обсуждались в прессе. Это спровоцировано в рамках системы СМИ Европы, так они действуют. Никто не запрещает проводить журналистское расследование, но так долго муссировать одно и то же - перебор, - подытожил Балахничев.