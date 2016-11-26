Балахничев назвал провокацией обвинения журналистов ARD

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев на своей странице в Facebook назвал провокацией обвинения журналистов ARD, которые назвали его посредником в коррупционной схеме, связанной с дачей взяток руководству ИААФ с целью сокрытия положительных допинг-проб российских легкоатлетов. По его словам, журналист Хайо Зеппельт выполняет роль медийной подтанцовки в шоу-программах ВАДА.

– В настоящий момент я дал показания и нахожусь под подпиской о неразглашении тайны следствия, – написал Балахничев. – Однако я вынужден кратко прокомментировать очередную провокацию Зеппельта и его партнеров из ВАДА. Могу сообщить, что денег Диаку не передавал. Опубликованных Зеппельтом признаний в сговоре с ИААФ не писал. Предполагаю, что переписка фальсифицирована с целью давления на Спортивный арбитражный суд. Это стандартный прием работы ВАДА, и предыдущая утечка была организована экс-следователем ВАДА Джеком Робертсоном. В этот раз организаторами провокации могут быть сотрудники американского детективного агентства 5 Stones intelligence, которые составляют костяк комиссии Макларена, либо сам Зеппельт. При столь чудовищном уровне медийного давления трудно ожидать от судей объективного решения. Но я буду биться до конца.

ВАДА заинтересована в максимальном развитии допингового скандала. Они превратили русскую муху в международного слона, чтобы получить новые полномочия, штат доносчиков и непомерный бюджет. Зеппельт выполняет роль медийной подтанцовки в шоу-программах ВАДА. Если бы это было не так, он бы давно изучал деятельность Себастьяна Коэ и его связь с "Найк". Или, например, парадокс пробирок Berlinger. Можно их вскрыть или нет?

Если возможно вскрытие, то любая проба в любой лаборатории ВАДА могла быть подменена. Десяток лабораторий ВАДА за различные нарушения лишены аккредитации в последнее время. Где гарантия, что в этих лабораториях не менял свои пробы Родченков? Между ВАДА и Berlinger существует, как минимум, заговор молчания, за которым кроется крах системы хранения проб. Либо Макларен лжёт и пробирки Berlinger вскрыть нельзя?

Где официальная позиция ВАДА по ключевому вопросу сохранности проб? Вопросу, который касается судеб тысяч спортсменов. Вас не удивляет, что Зеппельту это не интересно?

Зеппельт проиграл суд по предыдущему фильму и не извинился. Возможно, был слишком занят очередным пасквилем. Думаю, что на этот раз я потрачу усилия, чтобы в судебном порядке наказать Зеппельта за слежку, подлог и оскорбительные домыслы.

Я осознаю свои недоработки. Лично я, как глава общественной организации, должен был быть более настойчив в реализации антидопинговой политики. Будучи президентом ВФЛА, я передал чиновникам более 70 аналитических записок о реформе спорта и борьбе с допингом. Все они утонули в бюрократической тине.

Я считаю, что России нужно использовать созданную ВАДА волну негатива и радикально сменить спортивную парадигму. Все мертвое должно уйти в могилу. На освободившееся место пройдет молодежь, свободная от ветхих догм, отживших традиций и старых проблем.