12:23 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Балахничев лишился почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциации


Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказала о том, что совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял решение об исключении бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева из числа почетных членов. Он отметил, что решение было принято единогласно.

На конгрессе было принято решение об исключении Валентина Балахничева из числа почетных членов совета. За это проголосовали 50 делегатов, решение было принято единогласно, - цитирует ТАСС Гоцула.

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http://tass.ru/sport/4645531

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