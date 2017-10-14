Балахничев лишился почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциации

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказала о том, что совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял решение об исключении бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева из числа почетных членов. Он отметил, что решение было принято единогласно.

- На конгрессе было принято решение об исключении Валентина Балахничева из числа почетных членов совета. За это проголосовали 50 делегатов, решение было принято единогласно, - цитирует ТАСС Гоцула.