Бакулин вернул призовые и возобновил карьеру, Кирдяпкин и Каниськина еще в раздумьях

Сергей Бакулин допущен до участия в официальных соревнованиях, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на старшего тренера сборной России по спортивной ходьбе Николая Лукашкина. Ранее ему не разрешили принять участие в чемпионате России, поскольку он не вернул призовые после возвращения после дисквалификации. Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, лишенные из-за дисквалификации золота и серебра Олимпиады в Лондоне соответственно, еще не приняли решение,

- Ольга Каниськина в итоге занялась работой в центре, - цитирует "Р-Спорт" Лукашкина. - Но до конца она еще не завершила карьеру, еще в раздумьях. Кирдяпкина не допускают до соревнований, так как обязали вернуть призовые. Сейчас он в раздумьях, пока не появится какая-то информация о допуске к выступлениям на международной арене. Сергей Бакулин полностью вернулся, он выплатил то, что должен был. По Стасу Емельянову так же - он вернулся и полноценно тренируется