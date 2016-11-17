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Бакулин вернул призовые и возобновил карьеру, Кирдяпкин и Каниськина еще в раздумьях

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Сергей Бакулин допущен до участия в официальных соревнованиях, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на старшего тренера сборной России по спортивной ходьбе Николая Лукашкина. Ранее ему не разрешили принять участие в чемпионате России, поскольку он не вернул призовые после возвращения после дисквалификации. Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, лишенные из-за дисквалификации золота и серебра Олимпиады в Лондоне соответственно, еще не приняли решение,

- Ольга Каниськина в итоге занялась работой в центре, - цитирует "Р-Спорт" Лукашкина. - Но до конца она еще не завершила карьеру, еще в раздумьях. Кирдяпкина не допускают до соревнований, так как обязали вернуть призовые. Сейчас он в раздумьях, пока не появится какая-то информация о допуске к выступлениям на международной арене. Сергей Бакулин полностью вернулся, он выплатил то, что должен был. По Стасу Емельянову так же - он вернулся и полноценно тренируется

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161117/1112334526.html

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