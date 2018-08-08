Багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы все еще не доставлен в Берлин

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене спустя два дня после прилета в Берлин для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике все еще ожидает доставки своего багажа, сообщил муж спортсменки Владас Ласицкас.

- Два дня "Аэрофлот" рассказывает, что дело Маши на особом контроле, что багаж вот-вот уже будет. В итоге вместо спокойной подготовки мы пошли покупать вещи первой необходимости, - цитируют "РИА Новости" Ласицкаса. - И что самое смешное - одно дело пересадка, там все бывает, а это прямой рейс, и ежедневно их из Москвы в Берлин 4-5.

Сегодня Ласицкене стартует на чемпионате Европы в квалификации. "Шиповки у Маши были с собой, а форму ей предоставит компания-спонсор", - пояснил Ласицкас.