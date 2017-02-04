Артем Примак: "На моем месте бессмысленно подавать заявку в ИААФ"

Российский прыгун в длину Артем Примак считает бессмысленной подачу заявки в ИААФ на участие в международных турнирах. Сегодня на турнире "Русская зима" в Москве Примак одержал победу с результатом 7,94 метра.

– Установил свой личный рекорд. На международных стартах выступать пока не планирую – я не сдавал ни одной допинг-пробы, потому что не состоял ни в российском пуле (тестирования), ни в каком другом – цитирует "Р-Спорт" Примака. – Бессмысленно на моем месте подавать заявку. Думаю, что вариантов (участвовать на международных соревнованиях) у меня нет.

Сейчас я буду готовиться к чемпионату России, чтобы там показать результат, и по итогам будет видно, какие задачи ставить в дальнейшем. Упор в подготовке будем делать на лето. Соревноваться в помещении и на улице – немного разное. Если попасть под ветер, то можно попробовать выполнить этот норматив. Ветерок в спинку – и можно зацепить.