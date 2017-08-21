Артем Пацев: "Видимо, по Балахничеву принято окончательное решение"

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова на пожизненное отстранение было ожидаемым. Напомним, что комитет по этике ИААФ в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея ИААФ, Мельникова и сына экс-президента ИААФ Папы Массаты Диака.

– Безусловно, мы ожидали, что решение будет не в пользу апеллянтов, – цитирует "Р-Спорт" Пацева. – Другое дело, что мы надеялись на то, что CAS все же прислушается к аргументам, которые очевидны для любого юриста. Но в ряде моментов, как говорится, вывернули рукавичку задом наперед. Решение занимает почти сто страниц, еще многое предстоит изучить, подумать и поразмыслить по этому поводу.

Пока слишком рано говорить о возможных дальнейших действиях. Вообще, в принципе, решения CAS, по сути, по существу спора не обжалуются нигде. Только если грубые процессуальные нарушения, тогда эти жалобы рассматривает верховный суд Швейцарии.

Я бы не стал надеяться в данном случае на какое-то обжалование в верховном суде Швейцарии. Видимо, это окончательное решение по данному вопросу.