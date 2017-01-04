Артем Пацев: "Доля разумности в критериях ИААФ для допуска россиян к соревнованиям есть"

Спортивный юрист Артем Пацев выразил мнение, что доля разумности в критериях Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) для допуска россиян к международным соревнованиям есть.

Вчера организация опубликовала критерии допуска россиян к международным стартам под нейтральным флагом. Одним из главных является пункт, согласно которому спортсмен не должен тестироваться за рубежом, но предусматривается, что "тестирование должно быть частью признанной независимой и полностью соответствующей кодексу ВАДА программы".

- Определенное смягчение есть - определенная доля разумности в части этого критерия, - приводит "Р-Спорт" слова Пацева. - Не важно, на какой территории тестируется спортсмен, важно, кто его тестирует.

Критерии ИААФ сильно размыты. Сложно даже примерно представить себе сроки восстановления ВФЛА. Это может произойти и завтра, если кому-то придет в голову, что допинговой системы в России не существует; а может и через десять лет, если кому-то в голову придет, что система есть, и она укоренилась. Для восстановления в правах нашей федерации должно быть принято принципиальное решение.

Напомним, в 2015 году ИААФ временно отстранила ВФЛА. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже больше года не выступают на международных стартах.