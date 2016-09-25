Артем Алексеев: "Вторую часть марафона пробежал даже быстрее, чем первую"

Победитель и рекордсмен московского марафона Артем Алексеев подчеркнул, что выбрал удачную тактику на забег. Алексеев преодолел дистанцию за 2 часа 13 минут и 40 секунд, почти на четыре минуты превзойдя рекорд трассы кенийца Кибета Барнгетуни, установленный в 2014 году.

– У меня такой характер: стараюсь прибавлять постоянно, буквально на каждой тренировке, – заметил Алексеев. – Пусть на секунду, но сегодня я должен бежать быстрее, чем вчера, и так каждый день. После 20-го километра я почувствовал, что ребята подсели, а я прекрасно себя чувствовал. Сразу вперед выходить не стал, и считаю, правильно сделал. Зато удалось пробежать равномерно всю дистанцию, и вторая половина вышла даже чуть быстрее, чем первая, что на марафоне редко получается.

– Вам всего 27 лет, как давно вы бегаете марафоны?

– Первый марафон я преодолел в 2013-м году за 2:19. С тех пор я пробегал по одному-два марафона в год, и в каждом из них я устанавливал личный рекорд. (Наталья МАРЬЯНЧИК)