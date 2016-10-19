Арестован бывший советник Ламина Диака по делу о коррупции в ИААФ

Бывший советник экс-главы ИААФ Ламина Диака Хабиб Сиссе арестован во Франции. Как сообщает Les Echos, юрист подозревается в содействии коррупционной деятельности Диака, который, как предполагает следствие, за деньги скрывал положительные допинг-пробы спортсменов, допуская их к соревнованиям. Одним из основных "клиентов" Диака следствие считает ВФЛА.

По данным источника, Сиссе в качестве представителя Диака посещал Москву несколько раз, чтобы обсудить как раз схему взаимодействия и передачу денег. Адвокат Сиссе считает решение об аресте экс-советника необоснованным. Сам Сиссе комментировать ситуацию отказался, но ранее заявлял, что не знал о махинациях Диака. При этом следствие предполагает, что именно Сиссе причастен к так называемому делу Лилии Шобуховой, которая якобы заплатила 450 тысяч долларов, чтобы принять участие в Олимпиаде-2012.