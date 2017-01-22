ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге в российском спорте

На немецком телеканале ARD вышла новая серия цикла журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Героем фильма стал российский бегун Андрей Дмитриев.
В разговоре с Зеппельтом Дмитриев обвинил пожизненно отстраненного тренера Владимира Казарина в том, что он продолжает работать со спортсменами. В частности, Дмитриев, вооруженный скрытой камерой, показал, как Казарин готовит российских спортсменов на базе в Челябинске.
По мнению Дмитриева, нежелание бороться с допингом может быть следствием менталитета народа. Также Дмитриев заявил, что больше половины российских легкоатлетов употребляют допинг. Сам бегун не собирается после премьеры фильма покидать страну.
Помимо этого, Зеппельт в фильме поговорил с генеральным директором ИААФ Оливье Гером, который сообщил о том, что в начале следующей недели в Россию прибудет специальная рабочая группа организации.
streletc1783
"дело в менталитете" то есть дмитриев говорит-допинг потому что русский!Русский - значит виновен!Да это ведь просто фашизм!У кого сомнения на кого он работает?
23:58 22 января
nailsh78
Вы слышали о бегуне Дмитриеве ? нет.. а Вы - и я нет... ну вот и все что надо было знать о бегуне Дмитриеве.
23:28 22 января
Платошкин Андрей
Сначала вроде говорил что 95% легкоатлетов в России употребляют допинг, теперь уже больше половины. Через пару месяцев вообще останется 1%. А сам - ясен пень чиста как слеза Серены Уильямс!
21:23 22 января
Promesov
Эй Дмитрией передай при встрече зепу что он оно
21:19 22 января
Пятачок Новодворской
Интересно, что там кроме разговора?
20:58 22 января
usuns
а сам он канешн не употреблял) эт как про шоу-бизнес - все только через постель! а вы? а я НИКОГДА!!!!!))))
20:53 22 января