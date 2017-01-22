ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге в российском спорте

На немецком телеканале ARD вышла новая серия цикла журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Героем фильма стал российский бегун Андрей Дмитриев.

В разговоре с Зеппельтом Дмитриев обвинил пожизненно отстраненного тренера Владимира Казарина в том, что он продолжает работать со спортсменами. В частности, Дмитриев, вооруженный скрытой камерой, показал, как Казарин готовит российских спортсменов на базе в Челябинске.

По мнению Дмитриева, нежелание бороться с допингом может быть следствием менталитета народа. Также Дмитриев заявил, что больше половины российских легкоатлетов употребляют допинг. Сам бегун не собирается после премьеры фильма покидать страну.

Помимо этого, Зеппельт в фильме поговорил с генеральным директором ИААФ Оливье Гером, который сообщил о том, что в начале следующей недели в Россию прибудет специальная рабочая группа организации.

Почему Дмитриев разоблачил "допинговую Россию"