20:36 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге в российском спорте

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На немецком телеканале ARD вышла новая серия цикла журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Героем фильма стал российский бегун Андрей Дмитриев.

В разговоре с Зеппельтом Дмитриев обвинил пожизненно отстраненного тренера Владимира Казарина в том, что он продолжает работать со спортсменами. В частности, Дмитриев, вооруженный скрытой камерой, показал, как Казарин готовит российских спортсменов на базе в Челябинске.

По мнению Дмитриева, нежелание бороться с допингом может быть следствием менталитета народа. Также Дмитриев заявил, что больше половины российских легкоатлетов употребляют допинг. Сам бегун не собирается после премьеры фильма покидать страну.

Помимо этого, Зеппельт в фильме поговорил с генеральным директором ИААФ Оливье Гером, который сообщил о том, что в начале следующей недели в Россию прибудет специальная рабочая группа организации.

Почему Дмитриев разоблачил "допинговую Россию"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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streletc1783

"дело в менталитете" то есть дмитриев говорит-допинг потому что русский!Русский - значит виновен!Да это ведь просто фашизм!У кого сомнения на кого он работает?

23:58 22 января

nailsh78

Вы слышали о бегуне Дмитриеве ? нет.. а Вы - и я нет... ну вот и все что надо было знать о бегуне Дмитриеве.

23:28 22 января

Платошкин Андрей

Сначала вроде говорил что 95% легкоатлетов в России употребляют допинг, теперь уже больше половины. Через пару месяцев вообще останется 1%. А сам - ясен пень чиста как слеза Серены Уильямс!

21:23 22 января

Promesov

Эй Дмитрией передай при встрече зепу что он оно

21:19 22 января

Пятачок Новодворской

Интересно, что там кроме разговора?

20:58 22 января

usuns

а сам он канешн не употреблял) эт как про шоу-бизнес - все только через постель! а вы? а я НИКОГДА!!!!!))))

20:53 22 января

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