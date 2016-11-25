ARD: ИААФ требовала взятки с российских легкоатлетов за сокрытие допинг-проб

Шестеро россиян подозреваются в даче взятки руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) с целью сокрытия положительных допинг-проб, утверждает ARD. Представители организации вымогали у спортсменов от 300 до 700 тысяч евро.

Речь идет о Лилии Шобуховой, Валерии Борчине, Ольге Каниськиной, Владимире Канайкине, Сергее Кирдяпкине и Юлии Зариповой. Предполагается, что общее число атлетов, замешанных в данном деле, составляет около 23 человек.

По информации ARD, бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев был посредником в коррупционных схемах экс-президента ИААФ Ламина Диака, который таким образом получил через россиянина около 1,5 миллиона евро.