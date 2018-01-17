Анжелика Сидорова: "Меня напрягает ожидание ответа ИААФ"

Россиянка Анжелика Сидорова, добившаяся в среду на Мемориале Дьячкова-Озолина лучшего результата сезона в мире (прыжок на 4,76 метра) пожаловалась, что ожидание ответа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) нарушает все заранее расписанные планы. Также она отметила, что, несмотря на хороший результат в начале года, ей есть куа стремиться.

– Меня напрягает ситуация, когда приходится ждать ответа от ИААФ, – цитирует ТАСС Сидорову. – У меня был составлен план на зимний сезон с зарубежными стартами. Чемпионат мира – это главный старт, но к нему надо еще подготовиться. Планировались старты за границей, а сейчас нам приходится только ждать.

Сегодня поначалу мне было тяжеловато, ведь совсем недавно у меня был старт в Новочебоксарске. Физическое состояние было немного не то, но когда делала разминку, то поняла, что ноги у меня бегут, несмотря на все мои жалобы. Довольна ли я прыжком на 4,76? Скорее, я недовольна, что не сумела прыгнуть на 4,81

Что касается того, где я буду выступать дальше, то пока с этим точно не определилась. Это случится в конце января на одном из этапов Зимнего тура ВФЛА – либо в Волгограде, либо в Краснодарском крае. А потом – "Русская зима".