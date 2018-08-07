Анжелика Сидорова: "И без флага России к нам относятся ровно так же, как ко всем остальным спортсменам"

Анжелика Сидорова в преддверии старта турнира по прыжкам с шестом чемпионата Европы в интервью Team Russia выразила сожаление, что на грядущем чемпионате Европы снова нельзя будет использовать символику России из-за санкций ИААФ. 27-летняя атлетка, напомним, с прыжком на 4.85 м лидирует в списке лучших европейских результатов в сезоне, при том, что ее ближайшая конкурентка, олимпийская чемпионка из Греции Катерина Стефаниди, преодолевала 4.82 м.

– Недавно в Монако вы впервые в карьере одержали победу на этапе "Бриллиантовой лиги". Что изменил для вас этот турнир?

– Эта победа была очень важна, но не в контексте чемпионата Европы. Официальные соревнования и коммерческие – совершенно разные вещи. На коммерции всегда приятно выиграть, но ответственность несравнима. Перед финалом "Бриллиантовой лиги" я теперь чувствую себя увереннее, но в Берлине все равно все будет, как в первый раз.

– Большинство сильнейших прыгуний с шестом в мире представляют США, плюс есть еще Элиза Маккартни из Новой Зеландии. Это значит, что на чемпионате Европы должно быть легче, чем было в Монако?

– Думаю, наоборот, будет сложнее. Казалось бы, соперницы все одни и те же, с которыми выступаю весь сезон. Но волнение на чемпионатах всегда присутствует. Два года назад я не смогла защитить свой титул чемпионки Европы, и сейчас хотелось бы взять что-то вроде реванша.

– У вас уже есть опыт выступления на крупных турнирах в нейтральном статусе. Отсутствие флага и прочих национальных символов доставляет какие-то неудобства?

– Именно неудобств нет, к нам относятся ровно так же, как ко всем остальным спортсменам. Скорее, тяжело психологически, потому что нет полноценной команды. Хотя в этот раз на чемпионат Европы у нас поедут 30 человек, это довольно много. Должно быть повеселее, чем когда было по три-пять человек на турнир. Но в любом случае, это все мелочи. Списывать на них возможные неудачи точно нельзя.

– В прошлом году международная федерация (ИААФ) установила для нейтральных атлетов подробнейший регламент, который запрещал даже устанавливать мелодию гимна в качестве звонка на телефон или делать маникюр в цветах триколора.

– Этот регламент, насколько я знаю, действует до сих пор. И мы обязаны будем его соблюдать.

– Вы вообще еще помните, как это – пробежать со своим флагом по стадиону?

– Есть ощущение, словно это было в какой-то другой жизни. Сейчас мы уже привыкли к условиям, в которых вынуждены выступать. Неприятно, когда тебя лишают права взять свой флаг, но со временем начинаешь относиться к этому, просто как к факту. Надеюсь, я еще успею застать те времена, когда флаг нам вернут. Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды.