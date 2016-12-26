Анжелика Сидорова: "Больше всего хочется определенности"

Чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова отметила в интервью официальному сайту ВФЛА, что сезон 2017 года планирует начать уже 14 января. Она подчеркнула, что хочет в первую очередь стабильности и определенности с будущим.

– Как сейчас проходят ваши тренировки?

– В принципе, все идет по плану, как было и в прошлом году. Прыгаю с полного разбега, но конечно, прыжок выглядит пока сыровато. Но это нормально для нынешней стадии подготовки, так и должно быть.

– Уже определились, где будете прыгать зимой?

– Открыть сезон планирую 14 января на Кубке Главы Чувашской республики в Новочебоксарске. Что будет дальше, мы с тренером пока не определились. Многое будет зависеть, конечно, от решений международной федерации. Я до последнего надеюсь на лучшее, и что мы получим возможность выступать на международных стартах.

– Как вы собираетесь встречать Новый год?

– Вообще, это один из моих любимых праздников, очень люблю его отмечать. В этот раз собираюсь встретить его и дома, с родителями, и с друзьями. Всем вместе или по отдельности – еще не решила. Точный план новогодней ночи пока не составила (смеется).

– Чего пожелаете себе в 2017-м?

– Больше всего хочется определенности. Чтобы знать, к чему ты стремишься, какие у тебя цели, где твоя отправная точка, а где пиковая. Пожалуй, это основное, чего мне не хватает на данный момент.