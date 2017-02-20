18:03 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Антюх вернула серебряную медаль Олимпиады-2012

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Наталья Антюх вернула серебряную медаль Олимпийских игр-2012, завоеванную в эстафете 4х400 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову.

Результат сборной России в женской эстафете был аннулирован МОК после обнаружения допинга в пробе Антонины Кривошапки. Помимо Антюх и Кривошапки за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград (четырех – в легкоатлетических дисциплинах). Помимо женской команды в эстафете 4х400 м медалей лишены Юлия Зарипова (золото в беге на 3000 м с препятствиями), Евгения Колодко (серебро в толкании ядра), Татьяна Лысенко (золото в метании молота).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4039360

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