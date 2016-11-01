Антюх не намерена завершать карьеру

Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх не собирается завершать карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Юрия Борзаковского. В прошлом сезоне Антюх сумела отобраться на чемпионат мира в Пекине, но отказалась от участия в силу недостаточной подготовки. В 2016 году спортсменка на июньском чемпионате России в Чебоксарах из-за травмы пропустила финальный забег и не попала в список кандидатов на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

- Антюх не заявляла о завершении своей карьеры, - пояснил Борзаковский. - Более того, мы ждем ее на ближайшем тренировочном сборе национальной команды.