12:30 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Антюх не намерена завершать карьеру

0
0
0

Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх не собирается завершать карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Юрия Борзаковского. В прошлом сезоне Антюх сумела отобраться на чемпионат мира в Пекине, но отказалась от участия в силу недостаточной подготовки. В 2016 году спортсменка на июньском чемпионате России в Чебоксарах из-за травмы пропустила финальный забег и не попала в список кандидатов на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

- Антюх не заявляла о завершении своей карьеры, - пояснил Борзаковский. - Более того, мы ждем ее на ближайшем тренировочном сборе национальной команды.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3750071

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ