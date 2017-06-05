Антон Назаров: "Победы Ласицкене являются хорошим знаком для российской легкой атлетики"

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров выразил уверенность в том, что победы Марии Ласицкене, выступающей в прыжках в высоту, являются хорошим знаком для российской легкой атлетики.

Ранее спортсменка стала первой на международном турнире в Ополе, прыгнув на 2 метра. Этот турнир стал для Ласицкене вторым после того, как она получила разрешение выступать под нейтральным флагом.

До этого россиянка одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" с результатом 2 метра 3 сантиметра. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

- В Ополе была нелегкоатлетическая погода, и для такой погоды результат выдающийся. Она снова выиграла с большим отрывом от второго места и показала, что находится в великолепной форме, - приводит ТАСС слова Ласицкене. - Я считаю, что Мария очень грамотно построила подготовку к этому сезону - это два выдающихся старта, она добивается результата на высоких моральных качествах и физиологической устойчивости. Она боец, всегда настроена на победу, какими бы ни были условия.

Ласицкене нужно доказать, что без нее женская высота - это не женская высота, и она это делает. Единственное, что у нее может быть небольшой спад, потому что все-таки выступать на таком уровне часто тоже тяжело, но она справится, спад пока может быть только в теории. Думаю, что она будет очень высоко прыгать. Если она планирует принять участие в чемпионате мира и ведет туда свою подготовку, то все должно сложиться.

Выступление Маши - очень хороший знак, не зря Александр Жуков говорил, что легкоатлеты зря времени не теряли. Мы возвращаемся, и возвращаемся очень достойно.

8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.