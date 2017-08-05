Антон Назаров: "Меньков поборется за самые высокие места на чемпионате мира"

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров подчеркнул, что рад выходу в финал чемпионата мира-2017 в Лондоне прыгуна в длину Александра Менькова. Специалист отметил, что спортсмен поборется за самые высокие места на мировом первенстве.

– Очень рад за Сашу Менькова – у него блестящий прыжок, рассчитаны силы, отличное попадание, – цитирует "Р-Спорт" Назарова. – Видно, что у него резерв хороший. Будем за него болеть в финале. Не будем забегать вперед, но, думаю, он поборется за самые высокие места в субботу вечером. Если у Саши ничего не болит, а он здоров, то ему цены нет.

Отметим, что финал чемпионата мира по прыжкам в длину пройдет вечером 5 августа.