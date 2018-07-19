Анна Чичерова: "Я оказалась не так готова к старту, как требовалось"

Российская легкоатлетка Анна Чичерова подчеркнула, что рассчитывала на более успешный результат на первом старте после дисквалификации. Олимпийская чемпионка-2012 в прыжках в высоту отбыла двухлетнюю дисквалификацию и сегодня выступила на чемпионате России. Победу одержала Мария Ласицкене, Чичерова стала второй.

- Ожидание первого старта после двухлетнего перерыва оказалось безумно утомительным, - цитирует ТАСС Чичерову. - Я ехала в Казань, не будучи уверенной, что выступлю здесь. И это вдруг случилось. Я пыталась от всего абстрагироваться, но все равно эмоционально я оказалась не так готова к старту, как требовалось.

Я безмерно благодарна зрителям за поддержку, мне очень приятно было вернуться. И пусть сегодня у меня было всего 190, хотя я рассчитывала немного на большее.

Я безумно благодарна менеджеру Павлу Воронкову за то, что он провернул колоссальную работу. Мне до конца не верилось, что мне пришлют разрешение. Но это случилось. Будем работать и надеяться на то, что Аня Чичерова, которая может прыгать высоко, скоро опять покажет все, на что она способна.

Мое возвращение не было каким-то грандиозным планом. Просто я в феврале поехала в ЮАР и решила там немного побегать. И это все мне принесло такое удовольствие. И за этот короткий период мне удалось многое вспомнить,теперь нужно вернуть себе умение справляться с эмоциями, но все это придет ко мне со временем.