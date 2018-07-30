Анна Чичерова: "Пробовала штурмовать 2 метра на тренировках"

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова заявила, что находится на верном пути. 36-летняя легкоатлетка недавно вернулась в спорт после 2-летнего перерыва.

- Когда выходили на 2 м, трепета не было? Когда последний раз пытались штурмовать эту высоту?

– Я пробовала на тренировках, но у меня не получалось. Но 1,97 м – было. На 2 м нужен совсем другой напор, мне надо сдружиться с разбегом. И в былые времена этот момент у меня был не так стабилен. Надеюсь, за зиму отрегулируем все с Владимиром Плехановым. Странно, наверное, это слышать от человека, который прыгает уже 30 лет (смеется)?

– Да не особо.

– Что говорить, я же даже шиповки нашла не сразу. Когда все это случилось – закинула их на балкон. Еле отыскала. Но теперь есть ощущение, что я на верном пути. И это придает мне сил. (Владимир ИВАНОВ)

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