Анна Чичерова: "Осталось только ждать решения CAS"

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту россиянка Анна Чичерова заявила, что слушания по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли в спокойном, рабочем режиме и ее доводы были выслушаны. Слушания в CAS по делу Чичеровой состоялись 30-31 мая.

- Все прошло в спокойном, рабочем режиме, доводы мои выслушали. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, - цитирует "Р-Спорт" Чичерову. - Теперь мне остается только ждать, все, что от меня зависело, я сделала. Сроков пока никаких названо не было.

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре 2016 года объявил о решении лишить Чичерову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как в допинг-пробе легкоатлетки после перепроверки были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола. 27 октября 2016 года спортсменка заявила, что подала апелляцию в CAS на решение МОК.