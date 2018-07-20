Анна Чичерова - о выступлении на чемпионате России: "Должна была прыгать выше"

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова – о сенсационном возвращении в сектор на чемпионате России.

- Удалось заснуть после того, как накануне на чемпионате России в Казани вы заняли второе место с результатом 1.90 м?

- Можно сказать, почти не спала. Очень тяжело переварить столько эмоций. Все время думала: ну почему все так, должна была прыгать больше... Первый раз в жизни на соревнованиях прыгнула меньше, чем на тренировках.

- А сколько прыгали тогда на тренировках?

- Не хочу пока называть цифры, но намного выше.

- Но параллельно с разочарованием от результата, наверное, была и радость?

- Конечно. Я безумно удивлена, что стольким людям оказалось небезразлично мое возвращение. Меня до сих пор все поздравляют, говорят, что видели мои прыжки... Я совсем не ожидала такого ажиотажа. Когда только получила известие о допуске ИААФ, все так за меня радовались, как будто я уже что-то выиграла. С одной стороны, это вдохновляло, но с другой, я понимала, что еще до старта трачу очень много эмоций и сил. А их у меня уже и так не слишком много.

- В попытке на 1.90 м у вас был огромный запас, как будто уже готовы прыгать 2 метра.

- Да, запас был большим. Но вот на 1.94 м я все-таки очень много накосячила на нервной почве. Конечно, даже если бы я получила допуск от ИААФ заранее, все равно бы волновалась. Но так, узнав о нем за четыре часа до старта, эмоции просто зашкаливали. Я ведь вообще изначально в Казань ехать не собиралась. Какой смысл, если допуска нет? Но потом подумала, что ИААФ любит присылать ответы на заявки в такой момент, когда соревнования уже начались и сделать ничего нельзя. И решила, что раз уж идет бурная переписка, нужно бороться до последнего и ехать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью с Анной Чичеровой читайте скоро в "СЭ"