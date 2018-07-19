Анна Чичерова: "ИААФ может рассматривать меня как нейтрального атлета"

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова подчеркнула, что сохраняет надежды на участие в международных стартах. Олимпийская чемпионка Лондона отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и 19 июля приняла участие в чемпионате России. На первенстве страны она заняла второе место, уступив только Марии Ласицкене. Из-за дисквалификации ВФЛА российские атлеты получают индивидуальные допуски от ИААФ на участие в международных стартах под нейтральным флагом. При этом одним из условий является нахождение в пуле тестирования в течение полугода.

К сожалению, прекрасно знаю правила, по которым сейчас спортсмены выступают. Я должна быть как минимум полгода в пуле, этот пункт автоматически не дает мне возможности рассчитывать на выступление в Берлине (на чемпионате Европы). Но, опять же, та переписка с ИААФ обнадежила, поскольку не было гарантий, что я когда-либо выйду... Мне написали, что в качестве нейтрального атлета я могу рассматриваться. Посмотрим, что будет дальше.

Токио-2020? Как я вам могу ответить? Я сегодня рассчитывала на одно, а получила другое. Надо просто работать. Мне действительно непросто эмоционально, возможно, я была к этому не настолько готова.