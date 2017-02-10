Анна Чичерова: "Дата слушаний по моему делу будет известна после 14 февраля"

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова ссобщила, что дата слушаний по ее апелляции в Спортивном арбитражном суде будет назначена после 14 февраля. Она добавила, что решение о продолжении карьеры будет принято только после вердикта CAS.

– Я подала апелляцию уже довольно давно. Идут разбирательства, – приводит "Р-Спорт" слова Чичеровой. – Есть письмо в наш адрес и в адрес МОК. К 14 февраля должен быть какой-то ответ (от CAS), следом назначено слушание. Там уже будет понятно, что и как. Что касается моей карьеры, то на сегодняшний момент я отстранена от всех соревнований и любой спортивной деятельности. Пока этот запрет существует, мне остается ждать решение апелляции. Разумеется, решение о продолжении карьеры будет основываться на том, как закончится эта история.

Чичерова является олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту Олимпиады-2012 в Лондоне, а также чемпионкой мира 2011 года.