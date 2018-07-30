Анна Чичерова: "Буду рада, если окажусь в Токио-2020"

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова призналась, что хотела бы выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

– Вы с надеждой говорите о зиме. Это значит, что планируете выступить в Токио-2020?

– Я пока не в том положении, чтобы говорить: "Все, готовлюсь к Токио". Но если окажусь там, буду очень рада. Надеюсь, что федерацию к тому моменту разбанят. Или меня допустят хотя бы в нейтральном статусе на международном старте.

Пока же получаю удовольствие от каждого выхода в сектор. Какой-то эйфории нет, но все это важно для моего душевного состояния. Надо выпустить все, что копилось эти 1,5 года. Я это делаю через прыжки. Я пришла не для того, чтобы бороться с кем-то. Мне нужно разобраться со своими установками. У меня сейчас свои высоты. Не важно, кому я буду проигрывать. Главное – разобраться со своими приоритетами и планками в голове. (Владимир ИВАНОВ)

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