Андрей Сильнов: "Выдвижение Шляхтина на пост президента ВФЛА - ошибочное решение"

Претендент на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов заявил, что решение Федерации легкой атлетики Ставропольского края выдвинуть кандидатуру Дмитрия Шляхтина на пост президента ВФЛА является ошибочным. Сильнов был выдвинут на выборы президента ВФЛА от федераций легкой атлетики Ростовской и Московской областей. Еще одним официальным кандидатом является двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которую выдвинула Волгоградская область.

– Это какое-то ошибочное решение, – цитирует ТАСС Сильнова. – Этот человек не смог реализовать намеченные перед своим январским избранием планы. Он появляется на работе от силы три-четыре раза в месяц, получает хорошие деньги, но не встречается ни с тренерским штабом, ни с самими спортсменами. Никакого контакта у него нет.

Я не хочу оценивать шансы Дмитрия Анатольевича на победу в выборах. Просто считаю, что они должны быть честными и не зависеть ни от каких других обстоятельств. До выборов остался всего месяц, посмотрим, как все будет дальше.