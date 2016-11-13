Андрей Сильнов: "Всемирная легкая атлетика неполноценна без российской команды"

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту, претендент на пост президента ВФЛА Андрей Сильнов отметил, что российские легкоатлеты не опускают рук год спустя после отстранения от участия в международных соревнованиях. По его словам, необходимо продолжать тренироваться, несмотря на то, что отсутствие международной соревновательной практики накладывает отпечаток на психологическое состояние спортсменов.

– Наши спортсмены – люди, которые никогда не будут сдаваться, – приводит ТАСС слова Сильнова. – Если опустить руки, никогда ничего не добьешься. Все мы так же продолжаем тренироваться, несмотря на то что с момента отстранения прошел уже год. Хотя, конечно, отстранение все равно влияет на настроение. Надо как можно скорее решать вопрос с отстранением, чтобы российских спортсменов допустили к участию в международных стартах. Всемирная легкая атлетика сейчас неполноценна без нашей команды.

Когда локомотив разболтан и не хватает деталей, все это сказывается на движении состава. Когда все сбалансировано, то локомотив идет на хорошей скорости. Легкая атлетика должна быть полноценной, без всяких скандалов, которые влияют на результаты, медали и общий имидж. Естественно, это отстранение наносит урон имиджу российской легкой атлетики.



