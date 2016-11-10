Андрей Сильнов: "Вопрос с отстранением ВФЛА непредсказуем"

Кандидат на пост президента ВФЛА Андрей Сильнов отметил, что пока недостаточно владеет информацией о дисквалификации федерации. ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике. В связи с этим россияне не приняли участия в Олимпиаде-2016. Единственной допущенной спортсменкой стала Дарья Клишина.

- Что касается отстранения, в это надо вникать, это надо обсуждать, - цитирует "Р-Спорт" Сильнова. - Надо разобраться, а не только иметь поверхностное представление. Как ты можешь отремонтировать какой-то механизм, когда ты не знаешь, как он устроен? Нужно вникнуть. Я постепенно это сейчас делаю. И затем сделаю соответствующие выводы для разрешения вопроса.

- Какой вам видится ситуация? Она уже близка к разрешению? Кульминация уже пройдена?

- Ну, сложно сказать. Это настолько все непредсказуемо. Все зависит от того, как мы сможем договориться, как сможем решить эту проблему. Все опять-таки зависит от нас. В любом случае те люди, которые все это дело затеяли... Знаете, очень плохо, когда есть люди вне команды. Когда идет по рельсам такой вот "разболтанный" состав, он всегда очень гремит, на него все обращают внимание. А когда все слаженно работает, состав идет на хорошей скорости, добивается успехов. Поэтому все эти моменты надо устранять, исправлять, чтобы состав был сбитым, единым целым. В этом плане нужно работать, нужно быть единым коллективом.