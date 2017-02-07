Андрей Сильнов: "ВФЛА восстановят тогда, когда восстановят РУСАДА"

Первый вице-президент ВФЛА, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета ИААФ, отметил, что выполняются все требования по восстановлению членства. По его словам, особых претензий нет.

Напомним, вчера ИААФ на заседании в Монако оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.

– Какая работа ведется для восстановления ВФЛА в ИААФ?

– Прошел совет ИААФ, и мы видим, что воз и ныне там – нас не допускают. Они говорят, что восстановят нас тогда, когда восстановят РУСАДА. Практические шаги федерация делает. Они сочли положительным моментом нашу работу, озвучили, что Шляхтин положительный и ответственный человек. Нами создана горячая линия, и мы выполняем требования. К нам особых претензий нет, кроме того, что работает у нас отстраненный тренер. Это мы устраним. Ждем, что и как будет делаться.

Главное нам сейчас сохранить тот состав, который есть, и добавить молодежь из резерва. Скамейку запасных надо пополнять. Значит, надо заинтересовать молодежь. Люди хотят выступать и показывать результат, а у них сейчас нет возможности соревноваться. Нас не выпускают из загона. Это все неприятно, но надо работать. Для меня было очень важно выступать на международных соревнованиях. У нас была конкуренция, а сейчас у нас якобы есть культура допинга. Надо менять эти представления о нас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)