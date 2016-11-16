Андрей Сильнов: "Весь мир пользуется терапевтическими исключениями, а у нас даже не знали об этом"

Олимпийский чемпион, кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов отметил, что в стране необходимо развивать науку. По его словам, она компенсирует тотальный запрет на запрещенную фармакологию.

– Расскажите про ваше видение решения этой проблемы.

– Для начала надо признать, что у нас такие проблемы есть. Мы видим это не только из различных докладов, но и реально глядя на вещи. И я хочу предложить пойти на очень серьезный шаг: не брать в национальную сборную тех спортсменов, которые будут уличены в применении допинга после 1 января 2017 года. Но этот момент, конечно, нужно обговорить с комиссией Виталия Смирнова и руководством российского спорта. Просто, как мне кажется, такой ход даст понять жесткость и принципиальность нашей позиции всем тренерам, спортсменам и зарубежным коллегам.

– Смело.

– При этом важно работать и в других направлениях. Мы ведь отстаем и с юридической точки зрения. Все спорные моменты поворачиваются не в нашу пользу. Защищать нас некому. Мы слабы в медицине. Недавние хакерские атаки показали, что весь мир пользуется терапевтическими исключениями, а многие из нас даже не знали об этом. В Рио, если я не ошибаюсь, было лишь несколько россиян с TUE. Сравните с другими сборными!

Во многом наше спасение лежит в том, чтобы развивать науку. Именно она компенсирует тотальный запрет на запрещенную фармакологию. Съел таблетку и решил проблему – давно не работает.