Андрей Сильнов: "Спортсмен сам вправе решать, возвращать медали или нет"

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов заявил, что спортсмен сам вправе решать, возвращать ему завоеванные медали после перепроверки допинг-проб или нет. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную Ямайки вместе с Усэйном Болтом золотой медали Олимпийских игр-2008 в эстафете 4 по 100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина. Позднее Болт вернул золотую медаль Олимпийских игр-2008 в эстафете.

– Во-первых, сначала должны закончиться все разбирательства по делам, и мы будем рассматривать эту информацию, – цитирует "Р-Спорт" Сильнова. – Но я считаю, что человек, который завоевал медаль и не был пойман, имеет право решать за себя сам, ведь пробы брались у всех призеров после соревнований, и по истечении 8-10 лет данные тех анализов теперь опровергаются. Я думаю, это в корне неправильно, поэтому люди и считают себя правыми. Это их право – возвращать медали или нет.

Мы, ВФЛА, в этой ситуации можем лишь просто узнать у них, почему они это делают (не возвращают), какая у них мотивация, чем они руководствуются, будут отдавать медали или нет. Мы же не можем прийти, надеть наручники и сказать: "Отдавай медаль". Мы живем в цивилизованной стране.

Напомним, что МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.