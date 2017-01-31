Андрей Сильнов: "Спортсмен сам вправе решать, возвращать медали или нет"

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов заявил, что спортсмен сам вправе решать, возвращать ему завоеванные медали после перепроверки допинг-проб или нет. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную Ямайки вместе с Усэйном Болтом золотой медали Олимпийских игр-2008 в эстафете 4 по 100 метров после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина. Позднее Болт вернул золотую медаль Олимпийских игр-2008 в эстафете.
– Во-первых, сначала должны закончиться все разбирательства по делам, и мы будем рассматривать эту информацию, – цитирует "Р-Спорт" Сильнова. – Но я считаю, что человек, который завоевал медаль и не был пойман, имеет право решать за себя сам, ведь пробы брались у всех призеров после соревнований, и по истечении 8-10 лет данные тех анализов теперь опровергаются. Я думаю, это в корне неправильно, поэтому люди и считают себя правыми. Это их право – возвращать медали или нет.
Мы, ВФЛА, в этой ситуации можем лишь просто узнать у них, почему они это делают (не возвращают), какая у них мотивация, чем они руководствуются, будут отдавать медали или нет. Мы же не можем прийти, надеть наручники и сказать: "Отдавай медаль". Мы живем в цивилизованной стране.
Напомним, что МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.
D102D
Сильнов заболел
03:40 1 февраля
Beard
Статья 190 УК РФ Мошеничество.1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана.............наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.......
00:09 1 февраля