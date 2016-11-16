09:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Сильнов: "Самое страшное, на что идут детские тренеры, – это допинг"

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Олимпийский чемпион, кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов отметил, что необходимо менять систему вознаграждения тренеров. По его словам, сейчас она никуда не годится и только  способствует применению допинга.

 
Февраль 2012 года. Андрей СИЛЬНОВ (справа) и Виталий МУТКО на "Русской зиме".Андрей Сильнов: "Предлагаю не брать в сборную тех, кто будет уличен в применении допинга после 1 января 2017"

- А у нас зарплата детского тренера 8000 рублей. О каком развитии тут говорить? Человек при таких раскладах вынужден работать в двух, а то и в трех местах. На это нужно обращать внимание. Ведь из этой проблемы вытекает еще одна.

– Какая?

– Попытка выжать из юного спортсмена все соки. Ведь какая у нас система – подготовил трех КМС и получаешь уже не 8, а 28 тысяч рублей. Некоторые специалисты в этой связи форсируют подготовку спортсменов-школьников. Да что там – многие! А почему бы не сделать систему, при которой детский тренер получал бы надбавки не за какие-то нормативы и "здесь и сейчас", а скажем, премию в 100 тысяч, если ученик попадет во взрослую сборную, и 200 тысяч, если станет олимпийским призером. Возможно, так нам удастся переориентировать тренеров.

Самое же страшное, на что идут детские тренеры для решения своих задач, – это допинг.

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