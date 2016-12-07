Андрей Сильнов: "Нужно менять идею о культуре допинга в России"

Кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов уверен, что ВФЛА способна изменить мнение о культуре допинга в стране, как о поощряемой государством. В конце 2015 года членство ВФЛА в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено. С того же момента российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах.

– Мы открыты, нам просто нужно находить диалог с иностранными коллегами, в нас не верят, – цитирует ТАСС Сильнова. – Мы неубедительны в своих делах, и эту ситуацию нужно переломить. Наши западные коллеги считают, что у нас есть культура допинга, поддерживаемая государством, но это ерунда, эту философию нужно менять.

Нужен глубокий анализ допинговой ситуации в стране. Мы должны придерживаться тех критериев, которые были выдвинуты нам, чтобы вернуть престиж российской легкой атлетики.