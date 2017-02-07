Андрей Сильнов: "Нейтральный флаг? Другого выхода у нас нет"

Первый вице-президент ВФЛА, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета ИААФ, рассказал, как относится к выступлению российских спортсменов под нейтральным флагом.

На данный момент ИААФ получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3 – 5 марта.

– Насколько вы готовы бороться до конца?

– Рыба гниет с головы. Это накапливалось. Работа делается, но так, что одно мы лечим, а другое калечим. Кем мы будем выступать, если уже нет резерва? Его надо восстанавливать. Основа как работала, так и тренируется. Я знаю некоторые нюансы, много подводных камней, и я разбираюсь в этом. Много не понимал раньше. Я готов идти до конца.

– Как насчет выступления под нейтральным флагом?

– Я перед Рио говорил, что родился и вырос в своей стране. Были такие случаи, но тогда не существовало выбора. Нам надо думать о тех, кто хочет выступать. От них зависит наше будущее. На коммерческих стартах мы даже не выступаем в форме сборной, только в форме спонсора. Нам сейчас необходимы официальные старты. Как это будет – не знаю, может, и под нейтральным флагом. Другого выхода у нас нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)