Андрей Сильнов: "Наши спортсмены не знают, как себя защитить"

Первый вице-президент ВФЛА, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета ИААФ, рассказал, где тренируются российские спортсмены под нейтральным флагом.

На данный момент ИААФ получила 35 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первым крупным международным стартом является чемпионат Европы в помещении в Белграде 3 – 5 марта.

– Если не говорить о коммерческих соревнованиях, на чьей базе тренируются спортсмены под нейтральным флагом?

– На наших базах, где находится основная команда. Перспектива потери спортсменов возможна, но я надеюсь, что этого не будет. Министерство спорта поддерживает спортсменов. Есть небольшое несовпадение, что ребята тренируются здесь, а выступать будут под нейтральным флагом.

– Что мы противопоставляем Макларену, кто защищает наши интересы?

– На "Русской зиме" было подписано соглашение с агентством "Спорт и право". Наши спортсмены не знают, как себя защитить. Потом пошла спешка, кого привлечь. Надо создать кластер юристов, научных сотрудников, кто лучше нас разбирается в этом и будет помогать. Пока петух не клюнул, ничего не было. Сейчас хотя бы будут консультации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)