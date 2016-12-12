23:58 12 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Сильнов: "Нам нужно сплотиться, как никогда"

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Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов, избранный первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, призвал всех сплотиться. По его словам, он намерен выполнить все предвыборные обещания.

- Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и за добрые напутственные слова, - написал Сильнов на своей странице в Facebook. - Как вы знаете, президиум выбрал меня первым вице-президентом ВФЛА. Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня на конференции. Это огромная честь. Сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания. Отдаю себе отчет в том, насколько это ответственная должность и как много работы впереди. Я уже приступил к ней. Смею заверить: все договоренности и все мои обещания в силе. Это касается в первую очередь регионов, в которых я побывал и которые уже обозначили передо мной основные проблемы.

При этом еще раз хочу подчеркнуть, что нам всем сейчас нужно объединить усилия. Наша легкая атлетика переживает крайне тяжелый период, и нам нужно сплотиться, как никогда. Буду рад письмам и звонкам – как по текущим проблемам, так и по новым предложениям. Нам всем – спортсменам, тренерам, регионам, руководителям, журналистам и фанатам легкой атлетики – нужно больше общаться, чаще проговаривать свои мысли по основным моментам, обсуждать ключевые темы.

Я всегда и для всех в доступе. Впереди у нас огромный пласт работы: от восстановления в правах легкоатлетов до устранения пробелов в делах регионов. Но вместе мы можем сделать нашу легкую атлетику лучше, вывести её из кризиса и вернуть былую популярность. Трудностями нас не напугать!

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