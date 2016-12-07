Андрей Сильнов: "На конференции ВФЛА могут быть вбросы бюллетеней"

Кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики олимпийский чемпион Андрей Сильнов опасается, что во время конференции ВФЛА, которая пройдет 9 декабря в Москве, может разразиться скандал, связанный с нечестными выборами.

– Поступают неприятные новости от делегатов, от тех, кто будет принимать участие в конференции. Они говорят, что им звонят, в том числе и из Министерства спорта, с требованием голосовать за кандидата Шляхтина. Таким образом, оказывается административное давление. К тому же планируется, что выборы пройдут в закрытом от журналистов режиме. Зачем нужна такая закрытость? У иностранцев возникнет вопрос, будто Россия опять пытается что-то скрыть. Наоборот, мы должны быть открытыми, сотрудничать со всеми. Нам нечего скрывать, ВФЛА – общественная организация, она не занимается секретными делами.

– А что делегаты отвечают звонящим?

– Что примут сами решение на конференции.

– Ждете скандала?

– Могут возникнуть большие вопросы к мандатной комиссии, к счетной комиссии. Для обеспечения прозрачности необходимо, чтобы в них были представители кандидатов. А сейчас состав комиссии предлагает президиум. А президиум состоит в основном из москвичей, что заставляет задуматься. Да сами бюллетени не обеспечивают достоверности результатов голосования. Подделать их элементарно. Не исключаю, что могут быть вбросы. Бюллетени должны быть защищены от подделок, а этого нет. Подсчет голосов должен быть открытым, но этого делать не хотят.

– Как быть?

– Журналисты должны поднять этот вопрос, всесторонне осветить в прессе. Общественная организация не должна быть закрытой. (Сергей АСТАХОВ)