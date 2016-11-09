Андрей Сильнов: "Мое участие в выборах президента ВФЛА - не показуха"

Олимпийский чемпион Игр 2008 года в прыжках в высоту, кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов отметил, что у него есть множество идей, чтобы вернуть российской легкой атлетике престиж и уважение. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.

- Друзья, вы уже наверняка знаете, что я буду бороться за право возглавить родную Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Хочу заверить вас, что намерения мои очень серьезные, - написал Сильнов на своей странице в Facebook. - Это не желание заявить о себе и не показуха. Легкая атлетика – это важнейшая часть моей жизни, и мне очень грустно наблюдать, в какой ситуации она сейчас находится. Я просто не могу сидеть и смотреть за этим сложа руки!

У меня есть множество идей, которые можно реализовать, если все мы объединимся. За свою карьеру мне посчастливилось познакомиться с огромным количеством людей, которым небезразлична легкая атлетика, и если мы вместе приложим усилия – то вернем ей прежнюю узнаваемость и престиж. Я претендую на столь ответственную должность не с пустой головой и огромным желанием. Желания и энергии у меня действительно много, но помимо этого есть еще и серьезная программа, которую я намерен воплотить в жизнь. Она построена на опыте предшественников и разбавлена идеями, которые мне кажутся актуальными сегодня.

Какие-то ее посылы я планирую выкладывать здесь, чтобы все желающие могли ознакомиться. Если у кого-то есть предложения и пожелания – с удовольствием прочитаю и прислушаюсь. Убежден, что среди нас есть люди с потрясающими идеями. Но кто-то стесняется их оглашать, а кто-то не может донести. Пишите, и может быть, вы внесете свой неоценимый вклад в наше большое общее дело.