Андрей Сильнов: "Конкуренции с Исинбаевой не боюсь!"

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов назвал причину выдвижения своей кандидатуры на пост главы ВФЛА. Он подчеркнул, что обладает необходимым опытом для этой должности.

– Андрей, почему вы хотите возглавить ВФЛА?

– Потому что пора восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики на мировой арене.

– Есть какой-то определенный план?

– Конечно, есть!

– Конкуренции с Еленой Исинбаевой боитесь?

– Как говорят, волков бояться – в лес не ходить. Бояться тут нечего. Сложности могут возникнуть всегда, и необходимо с ними справляться. Просто нужно работать.

– Как считаете, поддержат вас другие регионы, помимо родной Ростовской области?

– Думаю, для этого нужно правильно себя представить и доказать людям, что именно я должен возглавить ВФЛА.

– У вас есть какой-административный опыт?

– Я депутат заксобрания. Закончил Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел. Думаю, мой опыт пойдет мне на пользу. (Любовь КОНЯЕВА)