Андрей Сильнов: "Конкуренции с Исинбаевой не боюсь!"

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов назвал причину выдвижения своей кандидатуры на пост главы ВФЛА. Он подчеркнул, что обладает необходимым опытом для этой должности.
– Андрей, почему вы хотите возглавить ВФЛА?
– Потому что пора восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики на мировой арене.
– Есть какой-то определенный план?
– Конечно, есть!
– Конкуренции с Еленой Исинбаевой боитесь?
– Как говорят, волков бояться – в лес не ходить. Бояться тут нечего. Сложности могут возникнуть всегда, и необходимо с ними справляться. Просто нужно работать.
– Как считаете, поддержат вас другие регионы, помимо родной Ростовской области?
– Думаю, для этого нужно правильно себя представить и доказать людям, что именно я должен возглавить ВФЛА.
– У вас есть какой-административный опыт?
– Я депутат заксобрания. Закончил Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел. Думаю, мой опыт пойдет мне на пользу. (Любовь КОНЯЕВА)