08:59 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Сильнов: "Хотел бы призвать к диалогу Исинбаеву, Бутова и Шляхтина"

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Февраль 2012 года. Андрей СИЛЬНОВ (справа) и Виталий МУТКО на "Русской зиме".Андрей Сильнов: "Предлагаю не брать в сборную тех, кто будет уличен в применении допинга после 1 января 2017"

Олимпийский чемпион, кандидат на пост президента Всероссийский федерации легкой атлетики Андрей Сильнов отметил, что предстоящие выборы на пост главы ВФЛА будут кристально чистыми. По его словам, необходимо провести круглый стол с остальными кандидатами.

– Сейчас – важнейший этап в истории отечественной легкой атлетики, – отметил Сильнов. – Будущее любимого многими вида спорта зависит от того, какой путь мы сейчас выберем. В этой связи я, во-первых, хотел бы выразить надежду, что выборы, которые пройдут 9 декабря, будут кристально чистыми и честными. Без ангажированности и давления. Пусть регионы сами решают, с кем они хотят двигаться дальше. Во-вторых, я хотел бы призвать к диалогу других кандидатов в президенты – Лену Исинбаеву, Михаила Бутова, Дмитрия Шляхтина. Предлагаю провести на какой-либо из площадок встречу за круглым столом, где мы открыто поговорим о насущных проблемах и обсудим наши предвыборные программы. Таким образом, люди получат прекрасную возможность сравнить наши кандидатуры и сделать выводы.

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Материалы REN-TV

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