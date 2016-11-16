Андрей Сильнов: "Хотел бы призвать к диалогу Исинбаеву, Бутова и Шляхтина"

Олимпийский чемпион, кандидат на пост президента Всероссийский федерации легкой атлетики Андрей Сильнов отметил, что предстоящие выборы на пост главы ВФЛА будут кристально чистыми. По его словам, необходимо провести круглый стол с остальными кандидатами.

– Сейчас – важнейший этап в истории отечественной легкой атлетики, – отметил Сильнов. – Будущее любимого многими вида спорта зависит от того, какой путь мы сейчас выберем. В этой связи я, во-первых, хотел бы выразить надежду, что выборы, которые пройдут 9 декабря, будут кристально чистыми и честными. Без ангажированности и давления. Пусть регионы сами решают, с кем они хотят двигаться дальше. Во-вторых, я хотел бы призвать к диалогу других кандидатов в президенты – Лену Исинбаеву, Михаила Бутова, Дмитрия Шляхтина. Предлагаю провести на какой-либо из площадок встречу за круглым столом, где мы открыто поговорим о насущных проблемах и обсудим наши предвыборные программы. Таким образом, люди получат прекрасную возможность сравнить наши кандидатуры и сделать выводы.