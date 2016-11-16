11:41 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Сильнов: "Главная задача в моей программе - восстановление в правах российской легкой атлетики"

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Февраль 2012 года. Андрей СИЛЬНОВ (справа) и Виталий МУТКО на "Русской зиме".Андрей Сильнов: "Предлагаю не брать в сборную тех, кто будет уличен в применении допинга после 1 января 2017"

Кандидат в президенты ВФЛА Андрей Сильнов в ходе пресс-конференции отметил, что главными пунктами его предвыборной программы являются восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и возвращение российским легкоатлетам права выступать на международных стартах. По его словам, также очень важно усилить работу с молодыми спортсменами.

- Самой главной задачей я считаю восстановление российской легкой атлетики в своих правах, - приводит ТАСС слова Сильнова. - Нужно сделать все, чтобы наши легкоатлеты как можно быстрее получили право выступать на международных соревнованиях. Также очень важно наладить работу внутри своей страны, усилить работу с молодежью. Не должно быть так, чтобы после ухода из спорта кого-то из лидеров у них не было достойной замены.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3787922

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