Андрей Сильнов: "Главная задача в моей программе - восстановление в правах российской легкой атлетики"

Кандидат в президенты ВФЛА Андрей Сильнов в ходе пресс-конференции отметил, что главными пунктами его предвыборной программы являются восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и возвращение российским легкоатлетам права выступать на международных стартах. По его словам, также очень важно усилить работу с молодыми спортсменами.

- Самой главной задачей я считаю восстановление российской легкой атлетики в своих правах, - приводит ТАСС слова Сильнова. - Нужно сделать все, чтобы наши легкоатлеты как можно быстрее получили право выступать на международных соревнованиях. Также очень важно наладить работу внутри своей страны, усилить работу с молодежью. Не должно быть так, чтобы после ухода из спорта кого-то из лидеров у них не было достойной замены.