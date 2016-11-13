Андрей Сильнов: "Допинг-скандал не повлиял на приток детей в легкоатлетические секции"

Претендент на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов уверен, что детей, желающих заниматься легкой атлетикой, не стало меньше из-за допингового скандала и отстранения россиян от участия в международных стартах. В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство ВФЛА в составе организации. Российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных стартах.

- Естественно, дети продолжают приходить в легкоатлетические секции, - приводит ТАСС слова Сильнова. - Нельзя сказать, что из-за ситуации с российской легкой атлетикой стало меньше занимающихся. Но, конечно же, любой родитель может подумать: может, мы отдадим ребенка в какой-то другой вид спорта, если в легкой атлетике не все хорошо? Однако это было бы кардинально неправильно, потому что легкая атлетика - один из самых перспективных, медалеемких и основополагающих видов спорта; все, что ты получишь в легкой атлетике, ты можешь применить в любом другом виде спорта.

Известно много примеров, когда спортсмены не добивались большого успеха в легкой атлетике и уходили в тот же бобслей. Многие мои знакомые ребята работают тренерами по физподготовке в сборных России по футболу, хоккею, фигурному катанию. И я могу назвать много примеров, когда легкоатлеты продолжают применять полученные навыки даже после ухода из спорта. Легкая атлетика - очень интересный и популярный вид спорта.