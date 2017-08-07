Андрей Крупорушников: "Рано делать негативные выводы из выступления российских легкоатлетов на чемпионате мира"

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников сообщил, что на чемпионате мира-2017 в Лондоне к российским спортсменам относятся хорошо. Также он подчеркнул, что рано делать выводы относительно выступлений россиян.

- Главные силы только начинают выходить на дорожки, поэтому рано еще делать выводы. Конечно, в какой-то мере помешали травмы, - цитирует "Р-Спорт" Крупорушникова. - Саша Меньков, например, боролся как лев, сделал все, что мог, но травма не дает ему полностью сконцентрировать на прыжке. При этом все равно считаю его выступление удачным.

Во-вторых, конечно, не хватает количества стартов с высокой конкуренцией, не хватает соревновательной практики. В любом случае, считаю, что рано делать негативные выводы, посыпать голову пеплом. Вполне возможно, что мы через 2-3 дня будем в хорошем настроении. Ждем выступления других наших спортсменов отношении к российским легкоатлетам.

Вопросов по организации нет, и отношение к нашим спортсменам нормальное, никаких негативных факторов нет. Но есть вопросы из такого разряда, как, например, Меньков установил рекорд ANA (для нейтральных спортсменов. - Прим. "СЭ"). Сами организаторы не могут определить до конца статус нейтральных спортсменов. Но в остальном, несмотря на выезд всего одного представителя ВФЛА – Елены Орловой, считаю, что все нормально.