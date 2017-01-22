22:30 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Дмитриев: "В России действует допинговая мафия"

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Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту заявил о существовании "допинговой мафии" в российском спорте. По его словам, они используют запрещенные препараты для улучшения результатов и таким образом зарабатывают деньги на коммерческих турнирах.

 
Андрей ДМИТРИЕВ (справа) и Хайо ЗЕППЕЛЬТ.Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике

– Когда мы разговаривали с вами первый раз, вы упомянули о допинговой мафии в России – что вы имели в виду?

– Я называю их мафией – это допинговая мафия. Они зарабатывают огромные деньги благодаря незаконным делам. Используют стероиды, допинг, чтобы сделать сильнее своих спортсменов и помочь им попасть в национальную сборную. Дальше их спортсмены выступают на коммерческих турнирах и получают призовые. Так они зарабатывают большие деньги. И все это здорово организованно, структурировано – целая система. Для меня отлично организованная система по незаконному заработку денег – это и есть допинговая мафия. Если появляется кто-то или что-то, что им мешает, – они без промедления убирают это со своего пути, нелегальным способом.

– А кто таким образом зарабатывает? Только спортсмены?

– Они делят деньги на всех.

– Как это работает?

– Скажем так: у нас есть многообещающий спортсмен, ему говорят – нужно пойти к такому-то тренеру, потому что он очень хорош. Спортсмен идет к этому тренеру, который ему говорит: "Ты очень талантлив, но без допинга невозможно бегать быстро. Так что мы сделаем это и это, а потом пойдем выступать на международном турнире, заработаем денег, а потом поделим их. Ты получаешь свою долю, я – свою. И еще нужно поделиться с теми, кто помогает нам сделать все без огласки".

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Rybinsk

все жрут допинг тоннами и оформляют терап. исключения, а ловят только наших идиотов, из-за которых нормальные ребята страдают.

11:44

MVD1969

Молодой, глупый. В МИРЕ действует допинговая мафия.

11:36

igorvasilevich

tryam Вот и вали в другие страны. А без допинга побеждать возможно и Русские спортсмены могут побеждать без допинга. А таких, как ты нужно в другие страны гнать палками.

02:41

nailsh78

ну я тоже иногда бегаю.. - пусть тоже деньги на кино скинутся - я и похлеще чего пиз-ть смогу про их спорт - тем более доказательства не нужны ж)) ну можно и не лярд (не Викинг ж снимать будем) и поменьше на норм киношку скинуться - с выхлопом то ?!

23:26 22 января

tryam

да всегда так было..когда другие страны так действуют, единственный способ действовать также...

22:51 22 января

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