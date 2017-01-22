Андрей Дмитриев: "В России действует допинговая мафия"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту заявил о существовании "допинговой мафии" в российском спорте. По его словам, они используют запрещенные препараты для улучшения результатов и таким образом зарабатывают деньги на коммерческих турнирах.

– Когда мы разговаривали с вами первый раз, вы упомянули о допинговой мафии в России – что вы имели в виду?

– Я называю их мафией – это допинговая мафия. Они зарабатывают огромные деньги благодаря незаконным делам. Используют стероиды, допинг, чтобы сделать сильнее своих спортсменов и помочь им попасть в национальную сборную. Дальше их спортсмены выступают на коммерческих турнирах и получают призовые. Так они зарабатывают большие деньги. И все это здорово организованно, структурировано – целая система. Для меня отлично организованная система по незаконному заработку денег – это и есть допинговая мафия. Если появляется кто-то или что-то, что им мешает, – они без промедления убирают это со своего пути, нелегальным способом.

– А кто таким образом зарабатывает? Только спортсмены?

– Они делят деньги на всех.

– Как это работает?

– Скажем так: у нас есть многообещающий спортсмен, ему говорят – нужно пойти к такому-то тренеру, потому что он очень хорош. Спортсмен идет к этому тренеру, который ему говорит: "Ты очень талантлив, но без допинга невозможно бегать быстро. Так что мы сделаем это и это, а потом пойдем выступать на международном турнире, заработаем денег, а потом поделим их. Ты получаешь свою долю, я – свою. И еще нужно поделиться с теми, кто помогает нам сделать все без огласки".

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //

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