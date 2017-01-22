Андрей Дмитриев: "Тренеры, которые имели дело с допингом, продолжают работать"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту подчеркнул, что ситуация с использованием допинга в российской легкой атлетике не изменилась. По его словам, новое руководство ВФЛА и тренерский штаб сборной России не заинтересованы в переменах.

– Последние месяцы Россия заявляла, что проблема с допингом решается, что дела обстоят лучше, что проблемы больше не существует. Как вы лично это расцениваете?

– С позиции атлета, который близок к национальной команде, – а я знаю много членов сборной, – с этой точки зрения я могу сказать, что ничего особо не изменилось. Я вижу, что тренеры, которые абсолютно точно имели дело с допингом, продолжают работать. И спортсмены, от которых я знаю, что они употребляли допинг, продолжают работать с этими тренерами. Некоторые из них по-прежнему в сборной. Принимают ли они дальше допинг, сказать не могу, но с этой точки зрения ничего не изменилось.

В ВФЛА были недавно новые выборы, и главой выбрали человека, о котором раньше-то и не слышали (Дмитрия Шляхтина. – Прим. "СЭ"). Выглядит так, как будто просто поставили своего человека… Да и не думаю, что были настоящие выборы. Он пришел из ниоткуда. Мы не знаем, кто это, он не имеет отношения к российской легкой атлетике. Просто поставили человека, который удобен – для меня это выглядит именно так.

Также и новый главный тренер сборной – Юрий Борзаковский. Он знает всех спортсменов. Знает всех тренеров, как и Казарина. Он был частью тренировочной группы Казарина – он всех знает лично. Думаю, ему самому не интересно что-то менять. Поэтому я говорю, что никаких изменений толком не было.

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге