Андрей Дмитриев: "Мне запретили тренироваться в Екатеринбурге"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту рассказал, как его выгнали из легкоатлетического зала в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что причиной послужили его рассказы о допинге в российском спорте.

– Андрей, вы решили высказаться на эту тему, и вы получали негативные комментарии в социальных сетях. Что-то еще случилось?

– Да, я пришел в спортивный зал в Екатеринбург, в этом городе работает Казарин, это его родина. У меня там была промежуточная остановка, я должен был там тренироваться. Я пришел в этот зал, и там также тренировались Анастасия Баздырева и ее друг. Они пошли к начальнику зала, показали на меня и сказали: "Это тот парень, который писал про нас негативные статьи, про допинг".

Начальник начал на меня сразу орать: "Что тебе тут надо? Ты не имеешь права здесь находиться. Больше никогда не возвращайся сюда". Он просто выбросил меня оттуда и сказал своим работникам больше никогда меня туда не пускать.

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //

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