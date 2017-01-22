Андрей Дмитриев: "Мне запретили тренироваться в Екатеринбурге"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту рассказал, как его выгнали из легкоатлетического зала в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что причиной послужили его рассказы о допинге в российском спорте.
– Андрей, вы решили высказаться на эту тему, и вы получали негативные комментарии в социальных сетях. Что-то еще случилось?
– Да, я пришел в спортивный зал в Екатеринбург, в этом городе работает Казарин, это его родина. У меня там была промежуточная остановка, я должен был там тренироваться. Я пришел в этот зал, и там также тренировались Анастасия Баздырева и ее друг. Они пошли к начальнику зала, показали на меня и сказали: "Это тот парень, который писал про нас негативные статьи, про допинг".
Начальник начал на меня сразу орать: "Что тебе тут надо? Ты не имеешь права здесь находиться. Больше никогда не возвращайся сюда". Он просто выбросил меня оттуда и сказал своим работникам больше никогда меня туда не пускать.
ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //
Бегун Андрей Дмитриев: "Не считаю Степановых предателями"
Митюня
Добрые люди. Ведь могли бы накинуть мешок на голову, и куда-нибудь в Уральские горы занести. Или покласть в плоскодонку - и запустить в Исеть. А там по Тоболу, Иртышу и Оби - и в Северный Ледовитый океан.
12:08
ЗлобныйЖиртрест
Тебе не то что тренироваться запретить надо - а одно место оторвать. Изменник-клеветник еще что-то там вякает. Езжай в свой Израиль - там тренируйся, у предателей нет Родины
10:53
mobile_actor
Очевидно, им есть чего скрывать там, в Екатеринбурге, на тему интервью Дмитриева.
09:50
bvp
Ну и что тут удивительного? Нормальная реакция. Он думал, что его на руках будут носить?
08:10
Igrok Igorek
Нечего иудам на земле уральской топтаться...
07:21
mobile_actor
Допингисты России не продолжают своё дело.
02:39
nailsh78
гражданства лишать надо за такое
00:29
shu111
Ну, так-то, нормальный начальник зала)
23:29 22 января
rashlim
А кто говорил, что иудам легко живется?
23:03 22 января
dv2205
и за это я обиделся и плачу
22:56 22 января