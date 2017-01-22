22:51 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Андрей Дмитриев: "Мне запретили тренироваться в Екатеринбурге"

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Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту рассказал, как его выгнали из легкоатлетического зала в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что причиной послужили его рассказы о допинге в российском спорте.

 
Андрей ДМИТРИЕВ (справа) и Хайо ЗЕППЕЛЬТ.Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике

– Андрей, вы решили высказаться на эту тему, и вы получали негативные комментарии в социальных сетях. Что-то еще случилось?

– Да, я пришел в спортивный зал в Екатеринбург, в этом городе работает Казарин, это его родина. У меня там была промежуточная остановка, я должен был там тренироваться. Я пришел в этот зал, и там также тренировались Анастасия Баздырева и ее друг. Они пошли к начальнику зала, показали на меня и сказали: "Это тот парень, который писал про нас негативные статьи, про допинг".

Начальник начал на меня сразу орать: "Что тебе тут надо? Ты не имеешь права здесь находиться. Больше никогда не возвращайся сюда". Он просто выбросил меня оттуда и сказал своим работникам больше никогда меня туда не пускать.

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге //
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Митюня

Добрые люди. Ведь могли бы накинуть мешок на голову, и куда-нибудь в Уральские горы занести. Или покласть в плоскодонку - и запустить в Исеть. А там по Тоболу, Иртышу и Оби - и в Северный Ледовитый океан.

12:08

ЗлобныйЖиртрест

Тебе не то что тренироваться запретить надо - а одно место оторвать. Изменник-клеветник еще что-то там вякает. Езжай в свой Израиль - там тренируйся, у предателей нет Родины

10:53

mobile_actor

Очевидно, им есть чего скрывать там, в Екатеринбурге, на тему интервью Дмитриева.

09:50

bvp

Ну и что тут удивительного? Нормальная реакция. Он думал, что его на руках будут носить?

08:10

Igrok Igorek

Нечего иудам на земле уральской топтаться...

07:21

mobile_actor

Допингисты России не продолжают своё дело.

02:39

nailsh78

гражданства лишать надо за такое

00:29

shu111

Ну, так-то, нормальный начальник зала)

23:29 22 января

rashlim

А кто говорил, что иудам легко живется?

23:03 22 января

dv2205

и за это я обиделся и плачу

22:56 22 января

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